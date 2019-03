Fuscaldo, impianto industriale scarica reflui nel torrente. Comune si costituirà parte civile

Dopo la notizia del grave inquinamento prodotto da un impianto industriale che scaricava i reflui di lavorazione, pericolosi, in un torrente che poi arrivavano in mare, interviene duramente il sindaco della cittadina di Fuscaldo: “Sulla tutela dell’ambiente non si scherza”

FUSCALDO (CS) – “La nostra comunitĂ danneggiata e offesa da questa triste vicenda”. Il Comune di Fuscaldo sta seriamente valutando di costituirsi parte civile in quella che non esitiamo a definire una vicenda triste e cupa, che danneggia enormemente la nostra comunitĂ e che seguiremo passo per passo, con la dovuta attenzione.

“Unitamente al vice sindaco e delegato all’ambiente, Paolo Cavaliere, ed a tutti i componenti della giunta e della maggioranza consiliare, valutiamo in modo piĂą che negativo quanto emerso dalle indagini portate avanti dall’Arma dei Carabinieri ed in attesa di conoscere i dati delle analisi effettuate dall’Arpacal, che abbiamo giĂ richiesto, non ci penseremo due volte a costituirci parte civile”.

“La nostra comunitĂ , infatti – riporta una nota dell’amministrazione comunale di Fuscaldo – risulta indubbiamente parte offesa e, da quanto abbiamo avuto modo di leggere nel decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Paola, ci pare piĂą che giusto valutare l’ottimo lavoro svolto dall’Arma dei Carabinieri dell’aliquota Radiomobile della Compagnia di Paola, riservandoci ogni eventuale azione a tutela dei nostri cittadini ed a tutela e salvaguardia dell’ambiente. Su queste tematiche, infatti, siamo stati, siamo e saremo intransigenti e non consentiremo a nessuno di arrecare danni al nostro ecosistema ed al nostro mare”.

“Siamo dunque fiduciosi nell’iter da parte degli organi inquirenti e giudiziari ed aspettiamo di comprendere l’entitĂ reale delle percentuali di inquinamento rilevate, in modo tale, come affermato in precedenza, da poter assumere una posizione netta, con dati ufficiali, dinanzi gli organismi competenti, a difesa degli interessi del nostro ente e del nostro Paese” – sono le parole pronunciate dal sindaco Gianfranco Ramundo, subito dopo aver appreso del sequestro preventivo di uno stabilimento industriale ubicato nella zona nord del nostro comune”.