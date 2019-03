«Voi Lions avete una grande sfida che è quella di attivare processi di fraternità e di cambiamento reale della cultura del nostro paese»

CASTROVILLARI – Premiate dai Lions le Forze dell’Ordine. Il Governatore Paolo Gattola ha voluto premiare gli appartenenti alle Forze dell’Ordine che si sono particolarmente distinti durante il tragico evento del 20 agosto a Civita.

Da sempre i Lions sono attenti e consapevoli dell’importante ruolo delle Istituzioni e delle Forze dell’Ordine sul territorio nazionale. Uomini e donne che quotidianamente prestano il loro servizio a tutela del cittadino con spirito di abnegazione e grande professionalità . Qualità queste ultime che hanno contraddistinto, durante il tragico evento del 20 Agosto a Civita nelle gole del Raganello, uomini dello Stato che Lions si pregiano di premiare per aver salvato, con il loro tempestivo ed efficace intervento, la vita a diverse persone. Il Governatore Paolo Gattola ha consegnato una targa al Vice Brigadiere dei Carabinieri Luigi Canale, Compagnia Carabinieri di Castrovillari, al Brigadiere dei Carabinieri Aldo Martina, Compagnia Carabinieri di Castrovillari, al Brigadiere Capo Giorgio Papaianni, Comandante Stazione Carabinieri Forestale Civita, al Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Ruggiero Altimari, Commissariato Pubblica Sicurezza Castrovillari per essersi “particolarmente distinti per senso di responsabilità e professionalità nelle operazioni di soccorso tenutesi a Civita il 20 Agosto 2018”.

Alla cerimonia erano presenti monsignor Francesco Savino, Vescovo della Diocesi di Cassano, il Vice Questore, Leonardo Papaleo Dirigente Commissariato Pubblica Sicurezza Castrovillari, il Tenente Colonello Vincenzo Perrone Comandante Provinciale Carabinieri Forestale e il Capitano Giovanni Caruso Comandante Compagnia Carabinieri Castrovillari.

«Voi Lions – ha detto Savino – avete una grande sfida che è quella di attivare processi di fraternitĂ e di cambiamento reale della cultura del nostro paese. Mi congratulo per questa e le numerose iniziative di solidarietĂ realizzate che mettete in queste arterie dell’indifferenza e come vescovo e mi complimento perchĂ© qualcuno si ricorda che esiste ancora la gratuitĂ e quella grande cosa che è la cultura del dono».

Durante la serata Michele Martinisi, Presidente del Lions di Castrovillari nel ringraziare il Governatore Paolo Gattola per la sensibilitĂ dimostrata ha ricordato anche il ruolo fondamentale degli uomini del Soccorso Alpino durante quella tragica giornata. Soccorso Alpino a cui il Lions, in segno di gratitudine, hanno donato un defibrillatore.