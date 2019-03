Adeguamento della 263 con 6milioni

Obiettivo del finanziamento è la rifunzionalizzazione del sistema viario principale di collegamento tra l’A2 e la città di Castrovillari

CASTROVILLARI – In arrivo per Castrovillari 6 milioni che serviranno per l’adeguamento e la messa in sicurezza del tratto della provinciale 263 (ex statale105), che collega l’uscita autostradale Castrovillari-Frascineto al capoluogo del Pollino.

Presto sarà ottimizzato l’allacciamento della zona periferica a nord- est con l’uscita autostradale Castrovillari/Frascineto e si aggiungerà alle altre opere realizzate dall’Amministrazione comunale per la la sicurezza.

Il Sindaco, Domenico Lo Polito ha sottoscritto alla Regione Calabria, la convenzione, per l’adeguamento e la messa in sicurezza del tratto stradale, sottoscritta dal Presidente della Regione, Mario Oliverio, da Claudio Lepiane, per la Provincia.

Obiettivo del finanziamento è la rifunzionalizzazione del sistema viario principale di collegamento tra l’A2 e la città di Castrovillari, attraverso la riqualificazione e l’adeguamento del tracciato stradale esistente.

«L’importante intervento – ha dichiarato il sindaco – su cui da tempo siamo impegnati per un adeguato compimento, è a servizio del territorio e, soprattutto, un’occasione per rafforzare quei collegamenti di cui la cittĂ ha sempre piĂą bisogno per interagire con il comprensorio e gli snodi, delle nuove direttrici, che le sono vicini».