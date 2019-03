Tir si scontra con un’auto, incidente sulla 107 in provincia di Cosenza

Lo scontro è avvenuto questa mattina prima delle 9:00 ed ha comportato il blocco del traffico

ROVITO (CS) – Incidente questa mattina sulla Silana – Crotonese in provincia di Cosenza. Un mezzo pesante che viaggiava sulla ss 107 si è scontrato, per cause ancora di accertamento, contro una vettura che percorreva la statale sembrerebbe in direzione opposta. L’impatto è avvenuto nei pressi della curva che si trova a ridosso della galleria di Rovito prima delle 9:00. La collisione tra i due veicoli ha portato al ferimento di un uomo ed una donna che si trovavano a bordo dell’automobile, i quali sono stati trasportati d’urgenza al Pronto Soccorso di Cosenza e hanno riportato lievi ferite. Illeso invece il conducente del Tir. Sul posto è intervenuta l’ambulanza dell’Avas, la polizia municipale e i carabinieri della stazione di Celico. Il traffico sull’importante arteria che collega le province di Crotone e Cosenza è rimasto bloccato per circa un’ora in attesa della rimozione dei mezzi dalla carreggiata.