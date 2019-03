La pesta a sangue, lei lo aveva già denunciato

L’ha rincorsa, trascinandola dai capelli e le ha impedito di muoversi, sedendosi su di lei mentre la prendeva a pugni sul volto

CASSANO – È stato arrestato per stalking e lesioni personali. L’ex compagna è stata percossa ancora una volta e finisce in ospedale con 25 giorni di prognosi.

Accade a Cassano, l’uomo B. R., arrestato dai Carabinieri della Tenenza è un 50enne originario di Francavilla, residente a Cassano e con all’attivo diversi precedenti penali.

In via Municipio l’uomo scaraventa a terra la sua ex compagna, lo aveva lasciato pochi mesi fa.

Prima ancora la rincorre, la trascina dai capelli e le impedisce di muoversi, sedendosi su di lei mentre la prende a pugni sul volto.