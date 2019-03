I fidanzati Gallina e Tripodoro davanti al giudice

La coppia, secondo gli accertamenti degli investigatori, nascondeva la cocaina nello studio medico dove la donna lavorava come segretaria

CASTROVILLARI – È fissato per le 12.30 l’interrogatorio di garanzia al Tribunale di Castrovillari, della coppia rossanese accusata di spaccio di cocaina. Il 37enne Gerardo Gallina, pregiudicato per reati specifici e la compagna 31enne, Rosaria Tripodoro, sarebbero responsabili, secondo l’accusa, del reato di detenzione e spaccio.

La coppia, secondo gli accertamenti degli investigatori, nascondeva la cocaina nello studio medico dove la donna lavorava come segretaria.

I poliziotti avevano bloccato Gallina all’uscita dello studio medico in possesso di 5 dosi di cocaina e soprattutto 940mila euro in contanti. All’interno dello studio medico, dentro un cestino per la spazzatura, i poliziotti hanno trovato 26 dosi di cocaina pronte per lo spaccio. I fidanzati sono difesi dall’avvocato Francesco Nicoletti, saranno ascoltati dal magistrato.