Selvaggia aggressione di un minorenne sul Tirreno cosentino, due arresti

I due ragazzi sono stati posti agli arresti domiciliari a distanza di qualche settimana dal pestaggio



PAOLA (CS) – Gli agenti del commissariato di Paola, diretto dal Vice Questore Domenico Lanzaro, hanno tratto ieri in arresto due persone, L.E. di anni 24 e A.G.L. di anni 20, rispettivamente residenti a Cetraro e Guardia Piemontese, il provvedimento della misura cautelare degli arresti domiciliari in ottemperanza ad ordinanza emessa dal Gip presso il Tribunale di Paola. Entrambi gli arrestati, la sera del 24 febbraio, nei pressi di un noto locale della costa tirrenica cosentina, aggredivano con violenza un minore. Le condotte violente dei due, consistenti in calci, pugni e testate, provocavano al malcapitato un trauma cranico e la perdita di un dente. L’adolescente ricoverato d’urgenza presso l’ospedale di Cetraro ha riportato ferite guaribili in 30 giorni. Le indagini coordinate dalla Procura di Paola, diretta dal Procuratore Pierpaolo Bruni, e svolte dalla Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Paola, sono iniziate a ridosso dell’aggressione immediatamente dopo l’intervento del 113 ed hanno consentito di risalire in breve tempo agli autori del pestaggio.