Il dissesto non sussiste, almeno per Lo Polito

Il debito del comune di Castrovillari ammonterebbe a 6milioni di euro, cifra che non giustifica la dichiarazione di dissesto finanziario

CASTROVILLARI – Il Comune di Castrovillari non digerisce il provvedimento della Sezione Regionale della Corte dei Conti che, a distanza di sei anni dall’approvazione del Piano di riequilibrio, avvenuta nel marzo del 2013, ha dato parere negativo. Sei anni a fronte di 120 giorni utili per esprimere un parere ed ora l’Amministrazione comunale è a rischio dissesto economico. In Consiglio comunale  Lo Polito  e la maggioranza hanno rimarcato l’impegno della giunta nel far fronte a circa 18 milioni di debiti certificati delle precedenti amministrazioni, il debito idrico nei confronti della Regione Calabria e della Sorical, le anticipazioni di tesoreria richieste dall’ente nel 2007, la sentenza di condanna al pagamento di un milione e 400 mila euro nei confronti del Comune di Castrovillari per la mancata corresponsione delle spettanze alla ditta incaricata di eseguire i lavori per la costruzione il nuovo Palazzo di giustizia nel 2007. Le liste civiche sbottano, Lo Polito non avrebbe coinvolto la minoranza in scelte d’importanza collettiva. Parte anche una richiesta di dimissioni del sindaco da parte del consigliere di minoranza, Francesco Battaglia. Intanto la maggioranza ha approvato all’unanimità , con il voto favorevole di Sara Astorino (indipendente) e l’astensione delle civiche, la delibera proposta dal sindaco, in cui viene ribadita la non sussistenza delle condizioni perché sia dichiarato il dissesto e la capacità del Comune di adempiere autonomamente agli obblighi di risanamento finanziario mettendo in campo le direttive già delineate in precedenza con il piano di riequilibrio.