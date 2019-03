Linea ferroviaria Paola-Cosenza e lavori alla galleria Santomarco: vertice in Regione

Nell’incontro in regione, al quale hanno partecipato l’assessore ai trasporti Musmanno, i vertici di Trenitalia ed Rfi Calabria e le associazioni di pendolari, si è discusso dell’ andamento del trasporto in Calabria, di investimenti e dei prossimi lavori sulla linea Paola-Cosenza

.

CATANZARO – Alla presenza dell’assessore ai trasporti regionali Roberto Musumanno, del direttore regionale di Trenitalia, Domenico Scida e del direttore della circolazione regionale di Rfi Davide Mistretta, un incontro con le associazioni dei pendolari calabresi, per affrontare alcune questioni legate all‘andamento del trasporto ferroviario regionale e dei prossimi lavori alla galleria Santomarco su quasi 15 Km della linea Paola-Cosenza nei quali, per quasi due mesi, si renderĂ necessario il blocco totale della circolazione ferroviaria.

Lavori alla galleria Santomarco

“Durante la riunione – si legge nella nota della regione – sono stati affrontati alcuni aspetti relativi all’orario ferroviario regionale e analizzati vari dati che hanno confermato un progressivo miglioramento degli indicatori della puntualitĂ e della regolaritĂ dei treni regionali”. Inoltre sono state esposte le principali novitĂ per quanto riguarda la qualitĂ erogata e i servizi di assistenza. I rappresentanti delle associazioni, che hanno confermato complessivamente il trend positivo dei servizi forniti dal trasporto ferroviario regionale, hanno anche evidenziato alcune tematiche ritenute necessarie al miglioramento del servizio, sulle quali i rappresentanti di FS hanno confermato l’impegno per la risoluzione. Nel corso dell’incontro è stata affrontata la questione relativa alla prossima interruzione sulla linea Paola-Cosenza per gli indispensabili interventi manutentivi da realizzare all’interno della Galleria Santomarco ed il relativo programma di autobus sostititutivi. All’incontro ha preso parte anche il sindaco di Paola, Roberto Perrotta. Alla luce delle varie osservazioni emerse durante la riunione, l’Assessore e i dirigenti di FS si sono impegnati”a definire nei prossimi giorni il programma definitivo dei lavori e dei servizi sostitutivi offerti ai viaggiatori per garantire i collegamenti.

Potenziamento della rete regionale: via molto passaggi a livello

L’assessore Musmanno è intervenuto per ribadire l’impegno economico della regione con importanti investimenti che permetteranno un ulteriore potenziamento della rete regionale ribadendo, ad esempio, l’impegno nell’eliminazione di molti passaggi a livello della linea ionica calabrese, ma ha anche confermando le difficoltĂ che spesso si incontrano nelle procedure autorizzative e di affidamento delle opere. Un programma di interventi che – ha spiegato – prevede tempi complessivi di tre-quattro anni.