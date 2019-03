Lavoratori Consorzio: è ancora agitazione

Chiedono con forza a Coldiretti, Regione Calabria, organizzazioni sindacali di affiancare l’amministrazione consortile e avviare un tavolo di confronto

CASTROVILLARI – Continua lo stato di agitazione dei dipendenti del Consorzio dei bacini settentrionali del cosentino. I lavoratori, sfiancati da questa situazione di crisi finanziaria dell’Ente, che si protrae ormai da lungo tempo, con gravi ripercussioni sulla vita delle famiglie, costrette a vivere disagi quotidiani con risvolti drammatici, che in alcuni casi ne minacciano la stessa unitĂ , chiedono con forza a Coldiretti, Regione Calabria, organizzazioni sindacali di affiancare l’amministrazione consortile e avviare un tavolo di confronto. Servirebbe per dare risposte concrete alle spettanze dei dipendenti (ben dieci mensilitĂ ) e, allo stesso tempo, verificare se esistono le condizioni per garantire la sostenibilitĂ dell’Ente nel medio e lungo periodo sempre se si ritiene che i servizi che eroga sui territori siano considerati utili per il mondo agricolo e non solo.

I dipendenti del Consorzio dei bacini settentrionali del cosentino si sono riuniti in assemblea ai Cammarata alla presenza del vice presidente, Cesare Sciarra, che ha illustrato la proposta dell’amministrazione consortile rispetto alle richieste dei dipendenti, dove si rivendica il pagamento di dieci mensilitĂ arretrate, dopo un’ampia e animata discussione hanno deciso di continuare lo stato di agitazione non ritenendo la proposta soddisfacente in quanto non risolve la problematica legata al mancato pagamento delle dieci mensilitĂ ma serve solo a bypassare questa fase di criticitĂ per consentire l’avvio della stagione irrigua.