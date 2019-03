Calàbbria Teatro Festival ha scelto Civita

SarĂ il borgo di Civita, incastonato nel Parco Nazionale del Pollino ad ospitare la kermesse teatrale che sarĂ in scena dal 12 al 18 agosto 2019

CIVITA – “CalĂ bbria Teatro Festival” ha scelto Civita. L’edizione numero nove dell’appuntamento con il teatro, organizzato dall’Associazione Culturale Khoreia 2000 per la direzione artistica di Rosy Parrotta e quella organizzativa di Angela Micieli di questa edizione, cambia location e stagione. SarĂ infatti il borgo di Civita, incastonato nel Parco Nazionale del Pollino ad ospitare la kermesse teatrale che sarĂ in scena dal 12 al 18 agosto 2019. L’attenzione sulle nuove generazioni posta nella scorsa edizione del CalĂ bbria Teatro Festival, ha evidenziato la richiesta e la necessitĂ di quest’ultime del voler essere ascoltate. Nel porsi l’interrogativo: “Da chi?” la direttrice artistica Rosy Parrotta e la direttrice organizzativa Angela Micieli, hanno trovato lo spunto per la tematica di questa nona edizione che vuole lanciare la riflessione sul rapporto genitore – figli. Ad accogliere l’evento, il Comune di Civita, giĂ polo di attrazione culturale e turistica ambientale della provincia di Cosenza e del Parco Nazionale del Pollino. Come ogni anno, il programma sarĂ ricco di spettacoli, laboratori, mostre, installazioni e incontri che coinvolgeranno non solo l’intera comunitĂ del territorio, ma anche i tanti turisti da zaino e di cultura che decideranno di trascorrere le vacanze estive in Calabria. Un lavoro quello dell’Associazione Culturale Khoreia 2000 in continuo cammino, nonostante gli oltre 20 anni di attivitĂ e che, per questa nona edizione del CalĂ bbria Teatro Festival, ha deciso di contaminare e contaminarsi in nuovi spazi, convinti che l’Arte, in tutte le sue forme di espressione, sia capace di creare relazioni sociali che si riflettono sulla collettivitĂ diventando strumento di confronto e di dialogo tra generazioni e culture differenti. Non resta, allora, che iniziare a segnare le date in agenda, in attesa del programma dettagliato che sarĂ presto presentato.