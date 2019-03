Elezioni: Di Giorno presenta già la lista

Di Giorno punta alla rielezione con un gruppo che si presenterĂ coeso all’appuntamento del rinnovo del consiglio comunale

SAN DONATO DI NINEA – Jim Di Giorno ufficializza la candidatura. Punta alla ricandidatura e se ancora mancano quaranta giorni all’ufficializzazione, anticipa anche quella che sarĂ la sua squadra.

Lo affiancheranno nella corsa alle elezioni amministrative del prossimo 26 maggio: Luigi Bisignani, Tommaso Caruso, Antonella Ilaria Consoli, Ernesto Cucci, Angelo De Maio, Luigi Fragale, Domenica Malizia, Pasquale Moranelli, Giovanni Russo e Giovanna Spingola.

“Tutti per San Donato” è il nome della lista: «Il tutto – si legge in una nota – per proseguire l’azione di buon governo intrapresa nel 2014 e per continuare ad elevare la qualità della vita con particolare attenzione alle frazioni ed alle periferie. I propositi della coalizione civica sono quelli di garantire sicurezza e diritto allo studio, gestire le straordinarie opportunità di fruizione del patrimonio montano a soli sei chilometri dall’abitato, promuovere e rivitalizzare il borgo attraverso eventi, diversificando l’offerta per attrarre visitatori provenienti dalla Calabria ed in tutti i periodi dell’anno».

Una sorta di continuitĂ alla programmazione giĂ avviata da Di Giorno.