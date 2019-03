Arpacal: la centrale Edison di Altomonte non inquina

È il report 2018 sulla qualità dell’aria che riguarda la centrale Edison di Altomonte

ALTOMONTE – È stato pubblicato il report 2018 sulla qualità dell’aria nel territorio che ospita la centrale turbogas della Edison ad Altomonte. Il documento del Dipartimento di Cosenza, redatto dai tecnici del Servizio Aria guidato dalla dottoressa Claudia Tuoto, raccoglie e valuta l’andamento dei parametri monitorati nel corso del 2018: ozono, monossido di carbonio, PM10, Biossido di azoto e ossidi di azoto e Benzene. Dal documento, dopo una valutazione di confronto con le annualità precedenti, si evince che: «I limiti di legge stabiliti dalla normativa vigente, per gli inquinanti considerati, sono stati rispettati evidenziando, durante gli anni di monitoraggio, una situazione piuttosto stabile per quanto riguarda l’evoluzione della qualità dell’aria». I limiti di legge, stabiliti dalla normativa vigente, per gli inquinanti considerati, sono stati rispettati, evidenziando, durante gli anni di monitoraggio, una situazione piuttosto stabile per quanto riguarda l’evoluzione della qualità dell’aria.