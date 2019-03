Auto precipita in una scarpata a San Fili, donna incastrata tra le lamiere

La vettura è sbandata dopo essersi scontrata frontalmente con un’altra auto

SAN FILI (CS) – Incidente nella tarda mattinata di oggi, intorno alle 11:30, sulla statale 107 nel Comune di San Fili. Per cause ancora in corso d’accertamento due vetture si sono scontrate frontalmente. Uno dei due veicoli, a seguito dell’impatto è precipitato in una scarpata. La conducente è finita in un burrone con la sua Fiat 500 dove i Vigili del Fuoco coadiuvati da un’autogru hanno operato per estrarla dalle lamiere. Feriti anche i due passeggeri che viaggiavano sull’altro mezzo, una Mercedes.  Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato d’urgenza la signora, ancora vigile e cosciente, all’Ospedale di Cosenza con l’elisoccorso. Per consentirne l’atterraggio sono il traffico è stato deviato al chilometro 15.500 nel Comune di San Fili e al chilometro 18.300 nel Comune di Rende. Il tratto interessato dall’incidente è stato temporaneamente interdetto al transito, in entrambe le direzioni all’altezza del chilometro 16,400 in attesa della rimozione dei veicoli dalla carreggiata. Il personale Anas ha lavorato in loco per ripristinare la viabilità . Il traffico è stato sbloccato alle 14:30.