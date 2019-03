Tarsia, lavoratori in mobilità: Ameruso soddisfatto

Lavori sulla pavimentazione stradale portati a termine dopo 30 anni, asportando il manto radicale invasivo dei pini, che deformavano le strade

TARSIA ‚Äď ¬ęL’opera dei lavoratori in mobilit√† del nostro comune √® determinante e continua a portare ottimi risultati, non solo per il paese ma per l’intera popolazione¬Ľ. Ad affermarlo con non poca soddisfazione √® il sindaco di Tarsia Roberto Ameruso il quale, in tema di bilanci, evidenzia come i progetti regionali siano stati ‚Äúpreziosi‚ÄĚ per il proprio comune. L‚Äôamministrazione tarsiana √® riuscita a dislocare i lavoratori in mobilit√† in tutti i settori dell’ente, dalla manutenzione alla ragioneria, fino al settore sociale e a quello delle vigilanze.

¬ęAbbiamo ottenuto un miglioramento dei servizi -afferma Ameruso- e per questo sento il dovere di fare un grande plauso a questi lavoratori che, √® bene dirlo, hanno diminuito il carico di lavoro degli uffici stessi. Fra i risultati di immediata evidenza -aggiunge- c’√® quello di una pulizia significativa di strade e cunette, cosa che incide notevolmente sulla sicurezza stradale e sulla incolumit√† delle persone¬Ľ.