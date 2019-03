Vallje: Civita si organizza

Domani alle ore 17,30, nell’aula consiliare di Civita riunione organizzativa in vista delle Vallje, antica tradizione che rivive nel Pollino



CIVITA – Quando si parla di tradizioni popolari arbĂ«reshe, non si può non pensare alle Vallje (nella foto di Gaetano Sangineti). E l’Amministrazione comunale di Civita, si organizza per la ricorrenza molto sentita nei paesi che discendono da Skanderbeg. Il sindaco di Civita, Alessandro Tocci con la Pro Loco di Civita, presieduta da Flavia D’Agostino, in vista delle Vallje che si svolgeranno martedì 23 aprile 2019, hanno convocato per mercoledì prossimo, 20 marzo, alle ore 17,30, nell’aula consiliare del comune una “Riunione organizzativa aperta a tutti” (commercianti, gruppi musicali, cittadini e associazioni locali) per condividere idee e proposte da inserire nell’ambito della manifestazione. «Nel ribadire l’importanza di un coinvolgimento diretto della societĂ civile nel valorizzare il territorio e mantenere vive le tradizioni popolari, il sindaco Tocci e la presidente D’agostino, auspicano una massiccia partecipazione. La vallja di Pasqua – informano dalla Pro Loco – è uno degli avvenimenti piĂą importanti del ciclo folclorico dell’anno. In passato si svolgeva dalla domenica al martedì. Attualmente sopravvive solo nella zona del Pollino, ma la durata è limitata al solo martedì. Secondo la tradizione, questa festa è la commemorazione della vittoria riportata da Giorgio Castriota Skanderbeg, il quale alla guida di un piccolo esercito, sconfisse le armate turche guidate dal rinnegato Balabano, salvando la cittadella di Kruja il 24 aprile 1467. Secondo il calendario Giuliano in vigore in quel tempo, il 24 aprile 1467, era proprio il martedì dopo la Pasqua. La vallja rappresenta non una esibizione folkloristica, ma un momento importante tendente a rafforzare i lineamenti etnici, sociali e morali della gente arbĂ«reshe».