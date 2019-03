Scalea: aggredito consigliere comunale cinquestelle, si dimette

Ha deciso di rassegnare le sue dimissioni, il consigliere del comune di Scalea, vittima il mese scorso, di un’aggressione

SCALEA (CS) – Si è dimesso il Consigliere comunale di Scalea Renato Bruno, del Movimento 5 Stelle, che il mese scorso era stato aggredito e la cui vicenda fece molto scalpore. Oggi, Bruno con una nota ha sottolineato: “so che per tanti di voi sarà difficile capirne le motivazioni; alcuni inventeranno motivi che non esistono, questo già lo so”.

“Non sono le minacce quelle non mi spaventano e non è colpa delle scelte del governo di cui sono fiero. Non è colpa del Movimento e di alcune scelte che posso non condividere, ma in una famiglia può capitare di pensarla diversamente e si accetta ciò che democraticamente abbiamo deciso”, scrive Bruno.

“Ringrazio tutti coloro che mi sono stati vicini fisicamente in questa battaglia – conclude Bruno – coloro che sono stati vicini ma che non potevano esporsi, perché in questo paese il politico fa più paura del mafioso; ringrazio anche chi mi ha aggredito, perché mi ha dato modo di dimostrare che in questo paese c’è gente che vive ancora di favori come ci ha vissuto sempre. Non vi aspettate che vi dica le motivazioni che mi hanno spinto a questa scelta…”.

Renato Bruno eletto a maggio 2016, aveva denunciato di essere stato aggredito fisicamente e verbalmente lo scorso febbraio a seguito di una seduta del consiglio comunale e i carabinieri che erano intervenuti avevano identificato anche gli autori del gesto: “È evidente – dichiarò subito dopo – che stiamo toccando questioni delicate e questo non piace». Inizialmente non si era lasciato intimidire ed aveva sottolineato la sua intenzione di non arretrare di un centimetro.