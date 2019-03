Finisce fuori strada, rimane miracolosamente illeso

Il fatto √® accaduto poco dopo la mezzanotte sulla strada provinciale che collega Cosenza a Mendicino. L’auto √® carambolata in un dirupo per varie decine di metri¬†

MENDICINO (CS) – Una smart √® uscita fuori strada nei pressi dell’Inrca, una delle strutture ospedaliere di Cosenza. Il fatto √® accaduto in via Corsonello, in contrada Rosario, nel comune di Mendicino, una cittadina dell’hinterland cosentino. Alla guida del piccolo veicolo un giovane di 29 anni che, fortunatamente √® rimasto illeso.

A dare l’allarme gli automobilisti in transito. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Il giovane per accertamenti in corso ha perso il controllo del mezzo finendo fuori il guardaril, nella scarpata profonda decine di metri. L’auto ha iniziato a ribaltarsi velocemente. Il 29enne √® stato sbalzato fuori dalla Smart rimanendo a terra per alcuni secondi. Poi si √® rialzato senza perdere mai coscienza. Sul posto sono giunti nell’immediato i sanitari del 118 che a scopo precauzionale lo hanno trasferito in ospedale per sottoporlo ad accertamenti. La smart ha finito la corsa nella scarpata, contro un albero, a 30 metri dal ciglio strada.

I vigili del fuoco diretti dal caposquadra Gianfranco Macrito, hanno provveduto a mettere in sicurezza l’auto, e perlustrato la zona alla ricerca di eventuali altro occupante la vettura, considerato che l’automobilista un po’ sotto shock √® stato trasportato al pronto soccorso e non ha potuto fornire altre notizie ai soccorritori.

L’auto √® stata recuperata con mezzi privati dai familiari giunti sul posto che hanno rassicurato sul buon stato di salute del congiunto. Sembra che il giovane fosse uscito per recarsi a comprare le sigarette. A rilevare l’incidente i militari dell’Arma della sezione Radiomobile di Cosenza