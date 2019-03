 Photowalking: Saracena incanta

Gli appassionati di fotografia hanno decretato il successo dell’iniziativa giunta alla sua nona tappa itinerante per le strade del borgo

SARACENA – Era una successo annunciato e confermato.  La nona tappa di Photowalking, ha registrato la presenza di cinquanta fotografi provenienti dalla Calabria, la vicina Basilicata e dalla Campania, che hanno invaso pacificamente il centro storico, armati di macchina fotografica. L’evento itinerante si muove tra i borghi della Calabria alla scoperta di angoli nascosti, per valorizzare i contesti storici poco considerati dalle rotte del turismo di massa. Ma il borgo di Saracena a distanza di una settimana ha incantato i cinquanta partecipanti all’evento aperto ad appassionati di fotografi, professionisti ed amatori.

Lungo il percorso che dalla Chiesa di San Leone attraverso Vico I Nilo, Piazza Senatore (sede dell’ex Municipio), Via Angeli e Via Guantai, è arrivato fin nel cuore del storico verso Quartiere Armi, Porta Nova, Quartiere San Filippo, Piazza Scarano, la Chiesa di Santa Maria Del Gamio, Palazzo Mastromarchi, Piano Don Paolo, toccando anche il convento dei Cappuccini da tempo ritornato all’attenzione mediatica per via della copia dell’Ultima Cena di Leonardo, i fotografi giunti da Calabria, Basilicata e Campania sono rimasti affascinati dalla bellezza architettonica del labirinto di vicoli e stradine che caratterizzano la parte antica dell’abitato. A curare l’accoglienza dei partecipanti alla nona tappa del Photowalking è stata la Pro Loco “Sarucha” che ha lavorato in stretta collaborazione con l’amministrazione guidata dal Sindaco, Renzo Russo, presente con una delegazione ed i volontari del servizio civile, impegnati nella promozione e la valorizzazione delle bellezze di Saracena. Una coppia di giovani saracenari ha indossato per l’occasione l’abiti tipico della tradizione folklorica, facendo da guida alla comitiva di fotografi. Soddisfatti per la riuscita dell’evento gli ideatori del format itinerante Nadia Sangiovanni, Nicolino Errico, Ciriaco Lucursi e William Mauro che anche questa volta hanno centrato l’obiettivo di far scoprire e valorizzare gli angoli piĂą suggestivi dei borghi calabresi.