CASTROVILLARI – Castrovillari impara a teatro: abbonamenti gratuiti per gli studenti delle scuole medie e superiori. È l’istruttiva iniziativa messa in cantiere dall’Amministrazione comunale di Castrovillari per avvicinare i giovanissimi al teatro. Per la diciottesima stagione teatrale, l’Amministrazione ha destinato cento abbonamenti agli studenti delle medie e superiori, finalizzati ad avvicinare alla espressivitĂ del teatro.

Il tutto mentre la diciottesima stagione teatrale s’incammina verso il secondo appuntament al Sybaris grazie a Sinfony & Sinfony con la compagnia de gli ignoti in “Si ride cosi’”. Lo spettacolo, oltre ad offrire belle e dinamiche interpretazioni alla riscoperta dei grandi comici di una volta, protagonisti della risata e di battute stupendamente uniche, geniali per come venivano ideate, congeniate e rappresentate, riafferma il gusto di una serata al servizio del sano divertimento.