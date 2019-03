Civita in cantiere: si migliora la fruibilità dei servizi

Affidati i lavori per il cimitero comunale, la messa in sicurezza della strada ‚ÄúSan Nicola‚ÄĚ e la condotta idrica‚ÄúColle Marcione‚ÄĚ – ‚ÄúContrada San Martino‚ÄĚ

CIVITA РIl Comune di Civita si prepara alla bella stagione e mette in cantiere una serie di lavori per migliorare la fruibilità dei servizi da parte dei cittadini.

Saranno affidati i lavori riguardanti alcuni interventi al cimitero comunale, la messa in sicurezza della strada ‚ÄúSan Nicola‚ÄĚ e la realizzazione della condotta idrica ‚ÄúColle Marcione‚ÄĚ – ‚ÄúContrada San Martino‚ÄĚ

Partiranno presto i lavori di ‚ÄúCompletamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di opere igienico – sanitarie del cimitero comunale‚ÄĚ. Nella prossima settimana, essendo gi√† stata bandita ed espletata dall‚Äôufficio tecnico comunale, responsabile il geometra Giuseppe Palazzo, la relativa gara d‚Äôappalto, gli uffici comunali dovrebbero procedere all‚Äôaggiudicazione dei lavori, finanziati per 150mila euro.

A breve partiranno anche i lavori di riparazione e di messa in sicurezza della strada comunale ‚ÄúSan Nicola‚ÄĚ, l‚Äôimportante arteria che collega il comune di Civita a Cassano, passando per Lauropoli, ma gi√† nei prossimi giorni il comune di Civita, per il tratto di sua competenza, si adoperer√†, attraverso interventi tampone per alleviare i tanti disagi, che quotidianamente gli automobilisti che la percorrono sono costretti a sopportare a causa delle tante buche, veri e propri crateri, presenti.

Per quanto riguarda la strada ‚ÄúSan Nicola‚ÄĚ, il primo cittadino di Civita, Alessandro Tocci, di concerto con il vicesindaco nonch√© assessore ai Lavori Pubblici, Antonio Vavolizza, ha annunciato che, in attesa dell‚Äôespletamento del bando di gara e della relativa aggiudicazione per i lavori di riparazione e di messa in sicurezza dell‚Äôimportante arteria, nei prossimi giorni si provveder√†, con degli interventi tampone. Cos√¨ come partiranno i lavori per la condotta idrica tra ‚ÄúColle Marcione‚ÄĚ e contrada ‚ÄúSan Martino‚ÄĚ.