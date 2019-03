Parco del Pollino: animali sequestrati e multe salate

Controlli a tappeto tra i comuni di Francavilla e Cerchiara con la collaborazione del servizio Veterinario Distretto Sanitario “Jonio Nord” di Trebisacce

CERCHIARA – Parco del Pollino: sequestrati 128 capi di bestiame ed una costruzione abusiva.

Sono stati i Carabinieri Parco di Cerchiara di Calabria durante un servizio mirato al controllo sulla detenzione di animali da reddito e agli abusi edilizi nell’area Parco del Pollino ad accorgessi della fabbricazione abusiva. L’attività è stata svolta nei comuni di Francavilla Marittima e Cerchiara di Calabria ed ha collaborato anche il servizio Veterinario Distretto Sanitario “Jonio Nord” di Trebisacce.

Dai controlli di numerose aziende zootecniche, attraverso la verifica della corretta documentazione, marchiatura e identificazione degli animali nonché la loro regolare movimentazione, sono stati effettuati quattro sequestri cautelativi sanitari a carico degli animali interessati (ovicaprini e suini) oltre a sanzioni amministrative per circa 8mila euro. Le verifiche a carico di immobili costruiti o ristrutturati in zone ricadenti nell’are protetta del Parco Nazionale del Pollino hanno portato al sequestro penale nel comune di Cerchiara di un manufatto destinato ad abitazione perché privo del permesso di costruzione, del nulla osta dei beni ambientali e del parere dell’Ente Parco per il quale sono state deferite alla Procura della Repubblica di Castrovillari, a vario titolo tre persone.

