L’amministrazione comunale chiama a raccolta i ragazzi, protagonisti del presente e del futuro della comunitĂ , nel cineteatro comunale per la proiezione del film “Before the flood” in sinergia con l’associazione culturale il Calabrone

MORMANNO – Sciopero globale contro i cambiamenti climatici. Mormanno presente. «Insieme al resto del mondo vogliamo essere protagonisti di una data che crediamo passerĂ alla storia per la sua epica partecipazione di massa ad opera di cittadini, amministratori e associazioni che non vogliono arrendersi al declino al quale assistiamo quasi inermi rispetto al clima che cambia e che deve essere per noi un indicatore importante di quanto dobbiamo essere veloci ad invertire la rotta nel rispetto della terra e del nostro futuro». Giuseppe Regina, sindaco di Mormanno, rilancia i temi che domani nel giorno dello Sciopero Globale contro i cambiamenti climatici, verranno affrontati nel cine teatro comunale di Mormanno dall’amministrazione comunale in stretta sinergia con l’associazione culturale “Il Calabrone”. Appuntamento con i ragazzi delle scuole alle 9.30 per la proiezione del documentario per la regia di Fisher Stevens “Before The Flood” (punto di non ritorno) ed il successivo dibattito aperto a cura dei giovani volontari del servizio civile coinvolti nel progetto comunale “Io ambiente”.

«Possiamo compiere quotidianamente scelte politiche che ci legano al presente e costruiscono il ponte reale per vivere bene il nostro futuro – spiega Regina – E’ questo il senso di ciò che vogliamo trasferire ai ragazzi che sono i protagonisti giĂ oggi della societĂ in cui viviamo. Saranno loro ad ereditare ciò che oggi seminiamo e di cui loro possono essere un grande tassello di cambiamento, non solo rispetto al clima. Ragione ed educare le nuove generazioni a ciò che oggi rischia il mondo intero è una responsabilitĂ che vogliamo prenderci come amministratori che guardano ai giovani come risorsa reale di sviluppo, cambiamento e futuro».