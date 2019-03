A Villapiana il Pd schiera Bria

Il Partito Democratico ha siglato un accordo politico-programmatico con il comitato civico Cittadini Insieme Villapiana

VILLAPIANA – Il Partito Democratico di Villapiana ed il comitato civico Cittadini Insieme Villapiana hanno siglato un accordo politico-programmatico che li vedrĂ impegnati fianco a fianco nella corsa alle prossime elezioni amministrative. Dando seguito all’impegno assunto qualche mese fa, si è arrivati, dopo circa due mesi di trattative e consultazioni, alla determinazione di una linea unica a sostegno della candidatura a sindaco di Luigi Bria.

Si è svolta un’assemblea pubblica del comitato cui hanno preso parte anche esponenti del Partito Democratico, che ha sancito la volontà di avviare un percorso condiviso per la costruzione di una lista civica ampia e rappresentativa della pluralità delle espressioni presenti sul territorio villapianese.

Così come già annunciato da Bria, al quale qualche settimana fa era stato dato mandato esplorativo dal Pd, la volontà è quella di: «coinvolgere chiunque voglia partecipare ad un progetto finalizzato a dare alla città di Villapiana un governo alternativo all’attuale maggioranza, fallimentare quanto alle politiche economiche, sociali, urbanistiche attuate nell’ultimo quinquennio. Nelle prossime settimane saranno organizzati tavoli tematici itineranti sul territorio che serviranno a dare voce a quanti vorranno partecipare al cambiamento in atto e dare il proprio contributo alla costruzione di un programma partecipato ed orientato alle reali necessità dei cittadini, ai bisogni dei residenti ed alle contingenze economiche-sociali che stiamo vivendo».