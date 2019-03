Abusivismo: due sequestri nel parco del Pollino

A Campotenese rintracciate dai Carabinieri Parco di Morano due strutture non a norma. Scattate le denunce

MORANO – I militari della Stazione Carabinieri Parco di Morano Calabro hanno sequestrato due opere edilizie in contrada Campotenese nel comune del Pollino. Il sequestro è avvenuto durante un controllo, grazie al quale è stata accertata la presenza di una stalla adibita a ricovero di caprini e di un manufatto in calcestruzzo adibito a vasca di accumulo per letami all’interno di una proprietĂ privata. Le opere, verificata la documentazione in possesso del proprietario e fatti i relativi rilievi, sono risultate non a norma. La stalla, di circa 300 metri quadri, era stata realizzata in difformitĂ parziale rispetto al permesso di costruire rilasciato dagli organi competenti. Adiacente alla struttura c’era un manufatto adibito a vasca di accumulo per letami.

L’opera è stata realizzata in assenza del titolo edilizio abilitativo, di autorizzazione paesaggistica e nulla osta dell’Ente Parco Nazionale del Pollino, autorizzazione necessaria e vincolante in quanto le due opere sono state realizzate in zona “2” dell’area protetta calabro-lucana. Si è pertanto proceduto al sequestro delle due opere e alla denuncia del proprietario, dei due direttori dei lavori e dell’esecutore materiale per violazione della normativa urbanistica e ambientale.