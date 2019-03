Sorpreso in casa con diverse dosi di marijuana. Arrestato un 20enne di Longobardi

Arresti domiciliari per il giovane, incensurato, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio

.

PAOLA – I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Paola, a seguito dei controlli sul territorio mirati all’attivitĂ di repressione dell’uso di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un 20enne di Longobardi incensurato accusato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

Un tradizionale controllo alla circolazione stradale ha innescato nel giovane un atteggiamento smisuratamente agitato e nervoso. Circostanza che ha insospettito i militari che hanno deciso di effettuare un’approfondita perquisizione sia personale che locale all’interno di un’abitazione in uso al 20enne. Operazioni che hanno consentito di portare alla luce un piccolo assortimento di sostanza stupefacente. Rinvenuti e sottoposti a sequestro 6 involucri contenenti marijuana per un peso complessivo di grammi 50 circa, 75,00 euro in banconote di piccolo e medio taglio e materiale destinato al confezionamento della sostanza stupefacente. Le analisi condotte nel laboratorio di analisi delle sostanze stupefacenti dell’Arma hanno permesso di accertare che dal quantitativo di sostanza stupefacente sequestrata, sulla base del principio attivo contenuto nello stesso, avrebbero potuto essere ricavate circa 294 dosi da destinare alla vendita al dettaglio.

Il ragazzo, su disposizione della Procura di Paola, è stato tradotto in regime di arresti domiciliari presso il suo domicili. A seguito del giudizio di convalida il 20enne è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.