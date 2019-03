De Bartolo: «Risultato dell’ampliamento dei servizi e della stretta collaborazione pubblico/privato»

MORANO – Flusso turistico in crescita per Morano. Visitatori in crescita anche nel primo trimestre del 2019. Il trend positivo registrato negli ultimi due anni quale effetto strettamente legato alle azioni promozionali e all’ampliamento dell’offerta di servizi avviati dall’Amministrazione comunale, si irrobustisce e stabilizza ulteriormente anche grazie alle frequenti partecipazioni a fiere, workshop e manifestazioni varie del soggetto privato, la societĂ Perla del Pollino, cui l’esecutivo locale ha affidato da tempo la gestione del punto Iat.

Gli appuntamenti calendarizzati nel mese di marzo e aprile prossimo sono, infatti, il risultato degli accordi stipulati dalla Perla con alcuni dei numerosi buyers nazionali ed esteri che hanno animato la Borsa Internazionale del Turismo, tenutasi secondo consuetudine, a Milano dal 10 al 12 febbraio scorsi.

Il dato è stato accolto con soddisfazione dal sindaco Nicolò De Bartolo. Il quale ha ringraziato gli operatori turistici del posto ribadendo la volontĂ della squadra di governo di allargare e potenziare ulteriormente i servizi di accoglienza e fruibilitĂ del patrimonio storico/artistico e culturale giĂ esistenti. In particolare il primo cittadino ha espresso: «Riconoscenza alla Perla del Pollino, soggetto che si dedica con grande professionalitĂ e competenza, ma soprattutto investendo risorse ed energie proprie nella ricerca e individuazione di contatti e opportunitĂ da valorizzare e finalizzare al consolidamento del marchio “Morano”. Questo è sviluppo. Questo è lavorare insieme condividendo gli obiettivi. Per il bene di tutta la comunitĂ e senza spendere fondi pubblici per finanziare iniziative che hanno gambe e forza per proseguire un cammino basato sulle capacitĂ imprenditoriali di chi crede nell’attivitĂ che svolge e si impegna quotidianamente per migliorarne gli standard».