Frascineto e Celle Ligure consolidano il gemellaggio nel nome di Andrea Croccia

FRASCINETO – Gemellaggio Frascineto e Celle Ligure: alla figura dell’antifascista comunista è dedicato il premio con relative borse di studio assegnate a giovani del comune arbĂ«reshe alla presenza del sindaco della comunitĂ ligure. Semplice ma sentita cerimonia quella che ha visto impegnato il sindaco di Frascineto, Angelo Catapano ed il suo collega di Celle Ligure, Renato Zunino arrivato in Calabria per la cerimonia di consegna delle borse di studio in memoria di Andrea Croccia, illustre figura di antifascista comunista che sempre operò per l’emancipazione culturale dei suoi conterranei.

L’amministrazione di Frascineto ed il comune ligure rinsaldano così il rapporto di gemellaggio che li vede uniti anche attorno ai valori di promozione dell’antifascismo e della memoria storica che: «Deve rappresentare un valore aggiunto da tramandare di generazione in generazione – ha commentato il sindaco Capatano – per costruire un futuro solido attorno al senso di comunitĂ ed appartenenza che sempre deve caratterizzare l’identitĂ e la formazione delle giovani generazioni».

Orgogliosi i vincitori, Martina Presto e Domenico Santagada per le scuole superiori e Giovanna Caroppo e Giuseppe Pellicano per la scuola media, che insieme alle loro famiglie hanno preso parte alla cerimonia di premiazione ella sala consiliare del Comune di Frascineto.