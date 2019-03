Scuole chiuse a Castrovillari e Morano

Castrovillari: forte vento in cittĂ e il sindaco chiede a tutti prudenza. Attivato il Coc

CASTROVILLARI – Dopo il grave incidente stradale avvenuto sulla A2 in prossimità dello svincolo di Frascineto, continuano i disagi in città .

Il sindaco, Domenico Lo Polito, dopo aver chiuso le scuole di ogni ordine e grado a causa delle forti raffiche di vento che stanno percuotendo la cittĂ , chiede attenzione a tutti i cittadini ed automobilisti che sono in movimento su marciapiedi o strade.

Al momento vengono segnalati la caduta di un cartellone su via dei Moranesi e di un grosso ramo di pino sulla strada che scorre dinanzi l’entrata dell’Ospedale dove ci si sta già adoperando per la rimozione. Un albero caduto è segnalato pure a contrada Pietà , vicino il tabacchino, ma senza ripercussioni anche se la corsia sud è stata invasa e ci si sta già prodigando per liberarla. In via Giulio Natta il vento ha fatto cadere una recinzione.

Non si esclude che le forti folate possano ancora fare ulteriori danni con eventuali rischi per le persone. Da qui la massima cautela per tutti. Intanto le squadre Coc con gli agenti della Polizia Municipale sono state attivate e in allerta per controllare e segnalare situazioni di possibile criticitĂ che questa tempo crea.

Anche a Morano scuole chiuse. A scopo precauzionale le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale rimarranno chiuse nel pomeriggio. Si dispone anche la chiusura anticipata della scuola dell’infanzia per le ore 12.