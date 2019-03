La nuova ondata di maltempo delle ultime ore sta mettendo a dura prova la viabilitĂ in particolare per il forte vento. E’ stato chiuso un tratto dell’A2 nel cosentino

CASTROVILLARI (CS) – Oltre al freddo e alla neve caduta nella notte intorno ai 700 metri, il problema è anche il forte vento. Il tratto tra Sibari e Morano dell’autostrada A2 “del Mediterraneo”, esattamente in prossimitĂ dello svincolo di Frascineto in direzione nord, è chiuso a causa delle violente raffiche che hanno causato il ribaltamento di due mezzi pesanti avvenuto al km 192,00. Sul posto si sono portati gli uomini della polizia stradale e vigili del fuoco di Castrovillari e Rende, con un autogru dalla sede centrale per soccorrere i camionisti e spostare i mezzi. Uno è stato estratto dal camion con lievi ferite ed è stato portato in ospedale, mentre l’altro è illeso. Il vento ha provocato anche il distacco di alcuni pezzi di guardrail e la caduta di alcuni pali della segnaletica, mentre in molte localitĂ della fascia jonica vengono segnalati alberi e pali caduti.

Squadre Anas sono presenti sul posto per completare le operazioni di recupero dei mezzi e ripristinare in tempi brevi la circolazione. Al momento i veicoli leggeri in transito sulla carreggiata nord vengono deviati allo svincolo di Frascineto e rientrano allo svincolo di Morano Calabro attraverso il percorso alternativo dell’ex SS 19. Il transito è sconsigliato invece ai mezzi telonati, furgonati e caravan, in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Sibari e Lagonegro dal km 210,175 e il km 127,500 in provincia di Cosenza.

VIDEO: fortissime raffiche e il mezzo pesante si ribalta