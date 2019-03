Scuole sicure: 50mila euro per Mormanno

La Regione Calabria ha ammesso il comune di Mormanno nella graduatoria definitiva per l’esecuzione di interventi di adeguamento sulla normativa antincendio

MORMANNO – Per il sindaco Giuseppe Regina: «La sicurezza dei nostri giovani studenti, che rappresentano il nostro presente ed il futuro della nostra comunità , è una delle questioni che ci sta più a cuore come amministrazione. Da sempre ci siamo impegnati, fin dal nostro insediamento, con la consapevolezza che questo era uno degli obiettivi fondamentali per assicurare a loro, al personale docente e scolastico, plessi più sicuri ed efficienti, per garantire tranquillità e buona scuola a tutti».

L’istituto omnicomprensivo riceverĂ 50mila euro di finanziamento che serviranno per irrobustire e rafforzare gli investimenti in termini di sicurezza per i plessi scolastici frequentati quotidianamente da studenti, docenti e personale Ata della scuola dell’infanzia, elementare, media e del liceo. Questo finanziamento si aggiunge a tutti gli altri giĂ incassati dall’esecutivo Regina e diventa tassello fondamentale per la vita della comunitĂ , che sta ricevendo imponenti risorse programmatiche sotto la guida dell’amministrazione comunale in carica.