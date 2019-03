Oliverio in ‘manette’, Sgarbi: “Confinato a San Giovanni in Fiore come in una dittatura fascista”

Il noto critico d’arte protesta contro l’obbligo di dimora a cui da dicembre è sottoposto il governatore della Regione Calabria per una serie di anomalie sugli appalti di piazza Bilotti, Lorica Ski e aeroporto di Scalea che avrebbero consentito di agevolare gli interessi del clan Muto di Cetraro

CATANZARO – “Mi pare evidente che ci sia una interferenza politica. E’ inaudito che il governatore della Calabria, Mario Oliverio, si trovi costretto non agli arresti ma alla deportazione nella sua cittĂ , a San Giovanni in Fiore, da cui non si deve spostare. Mi pare assolutamente inaudito”. Lo ha detto, secondo quanto riferisce una nota, Vittorio Sgarbi intervenendo in diretta al programma “lineaaperta” in onda sull’emittente calabrese Telemia in relazione all’adozione della misura cautelare dell’obbligo di dimora nei confronti del presidente della Regione Calabria.

“Ammesso che poi venga, come io credo, assolto – ha aggiunto Sgarbi – lo devono spiegare, questi sostanziali criminali, perchĂ© hanno impedito ad un presidente di agire nella sua regione, confinandolo come si fa in una dittatura fascista come se fosse, appunto, uno confinato in un luogo per ragioni politiche. Mi sembrano segnali inquietanti”.