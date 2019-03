Montalto, furto di legna: denunciati padre e figlio

Rubati 30 quintali di legna di piante di pioppo in un area del demanio fluviale nella località “Mavigliano”

COSENZA – I Carabinieri Forestale di Montalto Uffugo e Cerzeto hanno denunciato, dopo averli sorpresi mentre trafugavano materiale legnoso proveniente dal taglio abusivo di piante di pioppo in un area del demanio fluviale nella località “Mavigliano” Sito di importanza Comunitaria del comune di Montalto Uffugo. Dalle indagini è emerso che i due, padre e figlio, avevano appena tagliato e caricato a bordo di un autocarro circa 30 quintali di legna ed all’arrivo dei militari allertati da una segnalazione al numero di emergenza 112, si erano dati alla fuga.

Si è quindi ricostruito il percorso dell’autocarro in fuga ed una volta giunti presso la loro abitazione i militari hanno rinvenuto il quantitativo di materiale legnoso già ’ scaricato e pronto per essere immesso nel mercato nero. Si è provveduto alla comparazione del materiale con le ceppaie recise sul posto che sono risultate essere della stessa specie e del medesimo diametro, nonché provenienti dalla medesima area tra l’altro percorsa da incendio nell’anno 2017. Pertanto i due sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cosenza e dovranno rispondere del reato di furto aggravato.