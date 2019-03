Mendicino al voto, Palermo: «#MendicinoNonTornaIndietro»

Il sindaco uscente Antonio Palermo inaugura punto di incontro campagna elettorale spazio di aggregazione dei cittadini

MENDICINO (CS) – SarĂ inaugurato domani, sabato 09 marzo, alle ore 12, il punto di incontro della campagna elettorale del sindaco Antonio Palermo, che concorrerĂ alle future amministrative del 26 maggio 2019.

Il punto di incontro si trova in viale della Concordia, c.da Pasquali, e sarĂ uno spazio di aggregazione dove tutti i cittadini potranno contribuire con le loro idee e le loro proposte ad arricchire la piattaforma programmatica elaborata per i prossimi cinque anni di attivitĂ amministrativa.

#MendicinoNonTornaIndietro è lo slogan scelto per la campagna elettorale che sta per iniziare e nei prossimi mesi saranno numerose le iniziative in programma per divulgare progetti futuri e rendicontare le innumerevoli iniziative portate a compimento negli ultimi cinque anni di amministrazione. L’appuntamento, dunque, è per domattina alle 12. Sarà un momento importante di partecipazione attiva dei cittadini.