Tragedia nel cosentino, 16enne muore in un incidente stradale. Il conducente era ubriaco

Nell’auto, condotta da un giovane risultato ubriaco, c’erano altre 4 persone tra cui il minore. Per lui non c’è stato nulla a fare

SAN DONATO DI NINEA (CS) – Si chiamava Francesco Pio Talarico, il giovane di 16 anni, morto la scorsa notte in un incidente stradale che si è verificato a San Donato di Ninea, nel cosentino, mentre viaggiava a bordo di un’auto insieme ad altri quattro giovani. Il conducente della vettura, una Mitsubishi Pajero, Francesco Fata, di 25 anni, di Castrovillari, risultato ubriaco, Ă© stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri con l’accusa di omicidio stradale.

Secondo i primi rilievi dei vigili del fuoco e dei carabinieri intervenuti sul posto, si tratta di un incidente autonomo, ovvero il conducente avrebbe perso il controllo della vettura che ha carambolato piĂą volte finendo la sua corsa contro un muretto al bordo della carreggiate. Il sedicenne è stato sbalzato fuori dal veicolo. Inutile per lui l’intervento dei sanitari del 118. Oltre al conducente le altre tre persone, compreso il conducente, sono rimaste ferite. Uno di loro, in gravi condizioni, é stato portato nell’ospedale Annunziata di Cosenza, mentre gli altri tre sono stati ricoverati nel nosocomio di Castrovillari. L’incidente si è verificato sulla Strada provinciale 132 al km 3+400, in localitĂ “Arcomano” , che è rimasta chiusa alla viabilitĂ fino al termine delle operazioni di soccorso. Fata Ă© risultato positivo al test alcoolemico.