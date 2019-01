Non ha i soldi per il dentista, 55enne muore di setticemia ad Acri

L’uomo aveva estratto da solo i denti e da quel momento è iniziata la sua agonia che lo ha portato al decesso

ACRI (CS) – Un uomo di 55 anni è morto ad Acri per una gravissima infezione. Eugen Munteau di nazionalitĂ rumena ha contratto una setticemia che ne ha determinato il decesso dopo avere estratto da solo dei denti. Una scelta dettata dal fatto che non era in condizioni economiche tali da poter ricorrere alle cure di un dentista. Dopo qualche giorno dall’incauto intervento che sin da subito si è rivelato nefasto a causa dell’atroce dolore provato da Eugen, tra gli stenti, in pessime condizioni di salute, è giunto nell’Ospedale Beato Angelo di Acri il 3 gennaio dove il suo cuore ha cessato di battere a poche ore di distanza dal suo ricovero.

Eugen era arrivato in Italia tempo fa insieme alla sua compagna e al cognato con i quali viveva. I tre lavoravano per un’azienda di Acri che li ha licenziati e con la quale pare fosse in corso un contenzioso legale. Ormai disoccupati i tre hanno vissuto da senzatetto accampati in una baracca del parco Serralonga lontano dal centro abitato di Acri. Il loro disagio e lo stato di denutrizione in cui versavano ha poi indotto i servizi sociali e il parroco don Giampiero Fiore ad intervenire per aiutarli donando alimenti, vestiario e un imprenditore ha offerto loro ospitalitĂ gratuitamente. Grande preoccupazione era stata registrata nei giorni scorsi alla Mensa del Girasole gestita dall’associazione ‘Susy, il sorriso di Dio’ dove tutti si chiedevano il perchĂ© i tre non venissero piĂą a pranzo. Il triste annuncio ha gettato nello sconforto l’intera comunitĂ che si chiede se i tre non fossero stati abbandonati al loro destino e se questa prematura scomparsa potesse essere scongiurata. Attualmente la salma di Eugen è a disposizione della magistratura, nell’obitorio dell’Ospedale di Cosenza, per l’autopsia che servirĂ a chiarire le cause del decesso. Le indagini finora svolte hanno consentito di ricostruire parzialmente i fatti che hanno portato il 55enne ad estrarre da solo i denti.