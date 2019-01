Bisignano, in fiamme autovettura: probabile dolo

Il sopralluogo non ha evidenziato elementi utili alle indagini ma il proprietario dell’auto giura di avere ricevuto minacce

BISIGNANO (CS) – Incendio autovettura nella notte. Il fatto, accaduto nel periodo natalizio, potrebbe essere legato ad una serie di minacce ricevute dal proprietario della vettura, nelle ore antecedenti all’incendio. Sembra infatti che l’uomo, un 45enne, intorno alle 19 avesse avuto un diverbio con una persona, la quale lo avrebbe minacciato di incendiargli la macchina. In tarda serata, una manciata di minuti prima delle dieci, una Mercedes parcheggiata i n via Calcutta è avvolta dalle fiamme.

La chiamata di soccorso ai centralini dei vigili del fuoco e l’intervento della squadra del 115 per spegnere l’incendio. Dopo avere terminato tutte le operazioni di spegnimento, da un primo sopralluogo non sono stati riscontrati elementi utili per affermare che l’origine dell’incendio potesse essere doloso, ma dalle dichiarazioni della vittima i militari dell’Arma, intervenuti sul posto, non lo escludono. Sul caso è stata avviata una attivitĂ investigativa