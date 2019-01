FOTONOTIZIA – Tir incidentato paralizza la statale 106

Lo scontro tra il mezzo pesante e un’autovettura è avvenuto in provincia di Cosenza

ORIOLO (CS) – Un Tir con targa slovena ha paralizzato la statale 106 nel primo pomeriggio di oggi. A causa di un tamponamento tra una vettura e il mezzo pesante, a seguito del quale non sono stati registrati feriti, il traffico è rimasto bloccato per circa un’ora tra le 14:00 e le 15:00 all’altezza del chilometro 395 nel Comune di Oriolo in provincia di Cosenza. L’Anas è intervenuta sul posto insieme agli agenti della Polizia Stradale per disciplinare il transito dei veicoli e rimuovere i mezzi incidentati dalla carreggiata.

