Alluvione Crati, senatrice Abate chiede relazione tecnica su lavori effettuati all’argine

La senatrice del Movimento Cinque Stelle, Rosa Silvana Abate, parla del “rischio che si spendano ancora una volta soldi inutili senza ottenere risultati”.

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Una relazione tecnica sui lavori effettuati agli argini del Crati esondato nei giorni scorsi a Corigliaon ed anche una relazione da parte del consorzio di bonifica. A chiederlo la senatrice pentastellata Abate che sottolinea: «occorre una messa in sicurezza di tutto il Crati, primo fiume della Calabria, con un progetto unitario e definitivo».

«Nell’incontro pubblico che abbiamo organizzato domenica scorsa al Centro di eccellenza di Corigliano per discutere della crisi del mercato agricolo – spiega la senatrice Rosa Silvana Abate – s’è parlato anche e inevitabilmente dell’esondazione del Crati nelle zone di Thurio e Ministalla dello scorso novembre. Sono intervenuti anche diversi cittadini delle zone colpite che hanno segnalato come, ancora una volta, siano stati fatti dei lavori inutili».

Secondo quanto raccontato da fonti di stampa, infatti, a due settimane dalla esondazione che ha distrutto le località di Thurio e Ministalla, ammonterebbero a circa 600mila euro gli interventi straordinari e di somma urgenza programmati ed eseguiti, d’intesa con la Regione Calabria ma con risorse comunali, per ripristinare l’argine del fiume collassato a valle della Ss 106 lo scorso 28 novembre e per mettere in sicurezza l’argine a monte della stessa strada.

«Sempre domenica, in quella sede – continua la senatrice pentastellata – è emerso come ad oggi la Regione non abbia approntato un progetto, non ci sia un direttore dei lavori. Non si conosce quello che si è fatto e quello che resta da fare per mettere finalmente in sicurezza l’argine del Crati. Tutte le famiglie sono ancora in pena e prese dai danni subiti. Dopo le passerelle istituzionali, il nulla». «A questo punto – ha concluso la Abate – chiedo una relazione dettagliata e approfondita per conoscere i lavori effettuati e quelli ancora da fare. Chiedo di conoscere il progetto e il direttore dei lavori. Non è possibile che si facciano sempre lavori sprecando risorse pubbliche senza risultati. Il problema del Crati è annoso, si è fatto poco o nulla e la situazione va risolta. Tutta l’area va messa in sicurezza soprattutto perché la stagione delle piogge è solo all’inizio e il rischio di una nuova alluvione con conseguenze più gravi è altissimo. Anche il consorzio di bonifica ci dica a che punto sono quei lavori che gli sono stati assegnati. Occorre una messa in sicurezza di tutto il Crati, primo fiume della Calabria, con un progetto unitario e definitivo».