Donna si lancia da un viadotto dell’autostrada nei pressi di Rogliano

I Vigili del Fuoco sono riusciti a recuperare il corpo della donna e affidarlo alle cure dei sanitari

COSENZA – Questa mattina intorno alle 9:00 una donna ha tentato l’estremo gesto lanciandosi da un cavalcavia dell’autostrada del Mediterraneo tra gli svincoli di Altilia e Rogliano. Sul posto è intervenuta una Squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Cosenza insieme al nucleo Speleo Alpino Fluviale che ha recuperato il corpo della signora nel burrone. A prestare i primi soccorsi è stata la Polstrada di Lamezia Terme che ha raggiunto in pochi minuti il viadotto Grotta della Paglia. La donna che verosimilmente ha raggiunto il cavalcavia in auto è sopravvissuta, nonostante si sia gettata da diversi metri d’altezza, grazie alla fitta vegetazione che ha attutito la violenza dello schianto al suolo. Attualmente è ricoverata presso l’ospedale di Cosenza dove è stata trasportata d’urgenza con l’elisoccorso in gravi condizioni. Il traffico è stato bloccato per consentire le operazioni di soccorso.