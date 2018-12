Grave incidente in Sila: ambulanza interviene e ‘scivola’ contro il Tir

Lo scontro ha riguardato un autotreno e un furgoncino. Statale 107 interdetta al transito

SPEZZANO SILA (CS) – Intorno alle 5:30 di questa mattina un Tir e un furgoncino adibito al trasporto medicinali si sono scontrati sulla statale 107. L’impatto tra i due veicoli ha provocato il ferimento di una persona e reso necessario l’intervento del 118. Una volta raggiunto il luogo dell’incidente però i sanitari a causa del manto stradale ghiacciato ha urtato contro il camion. Il tamponamento ha reso impossibile il trasporto del ferito che ha atteso l’arrivo di un altro mezzo per essere trasportato in pronto soccorso. Il sinistro è avvenuto tra Moccone e Camigliatello, al chilometro 63 nel Comune di Spezzano Sila. L’Anas ha comunicato di aver provveduto a chiudere al traffico la Silana Crotonese. I veicoli in transito in attesa dei rilievi e della rimozione dei veicoli dalla carreggiata vengono deviati sulla viabilità locale: quelli provenienti da Paola in direzione Crotone, uscita svincolo Moccone e rientro svincolo di Camigliatello; quelli provenienti da Crotone direzione Paola, uscita svincolo di Camigliatello con rientro svincolo di Moccone. Dai primi rilievi sembrerebbe che il conducente dell’autotreno che viaggiava senza gomme termiche, per cause ancora in corso d’accertamento, abbia perso controllo del mezzo e dopo qualche metro percorso a ‘zig zag’ si sia intraversato sulla strada. Il furgone in arrivo probabilmente a causa dell’usura degli pneumatici e della velocità non è riuscito a fermarsi e si è schiantato contro il Tir. L’uomo che era alla sua guida è stato trasportato d’urgenza in ospedale dalla seconda ambulanza giunta sul posto.