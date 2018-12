Furgone rinvenuto sul fondale davanti al porto di Schiavonea

A ritrovare il mezzo sono stati i carabinieri del Nucleo sommozzatori, nella stessa zona dove è stato ritrovato nei giorni scorsi il cadavere di un uomo

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – I carabinieri sono al lavoro per accertare eventuali collegamenti tra il Fiorino ritrovato sul fondale e il corpo dell’uomo rinvenuto nello stesso specchio d’acqua antistante il porto di Schiavonea, frazione di Corigliano Rossano.

La zona era stata scandagliata sin dalla mattina dai sommozzatori, in collaborazione con i militari della Compagnia di Corigliano Calabro, in seguito al ritrovamento, tre giorni fa, del cadavere di un uomo.

La presenza del furgone nei pressi della stessa zona dove è stato trovato il cadavere dell’uomo, ancora non identificato ed in attesa dell’esame autoptico farebbe ipotizzare un collegamento e non è esclusa, al momento, nessuna pista sulle cause della morte dell’uomo ritrovato cadavere, sul quale sono stati accertati però alcuni colpi di pistola. Sul mezzo ritrovato in fondo al mare sono stati avviati gli opportuni accertamenti e rilievi.