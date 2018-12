L’associazione politico-culturale Nuove Narrazioni, rappresentata dal presidente Rosario Perri e dal segretario Maria Cristina Guido, ha preso parte all’iniziativa organizzata dall’associazione WWW “Corpi estranei – Un altro genere di umanità ”

CAROLEI (CS) – Interventi intrisi di sensibilità . Le testimonianze dei ragazzi del centro accoglienza di Carolei sono stati una fitta al cuore. Ragazzi della nostra età che hanno sfiorato la morte in ogni loro passaggio verso l’Italia, paese in cui speravano di aver trovato la loro libertà . È davvero triste vedere il dolore nei loro occhi e sui loro volti la stanchezza per tutti gli abusi che hanno dovuto subire. Rimanere sordi alle loro richieste d’aiuto è la più grande forma di sostegno a questo governo razzista e disumano. Si stima che da qui a due anni il cd Decreto sicurezza butterà per strada più di 130mila

Migranti dai centri che attualmente li ospitano. Dobbiamo promuovere o partecipare ad iniziative come quella di WWW proprio perché queste difficoltà prima di affrontarle bisogna conoscerle e comprenderne le conseguenze prima di capire come intervenire. A Cosenza si sta allargando una rete di associazioni che ha come obiettivo appunto affrontare le difficoltà che nasceranno dall’applicazione del decreto e potenziare le strutture che oggi riescono ancora, attraverso il volontariato, a fornire assistenza legale e sanitaria oggi negate proprio dal decreto Salvini. Come nuove narrazioni faremo la nostra parte.