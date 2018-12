Oggi a Scalea il #CalabriaTour del Movimento 5 Stelle

Continua il #CalabriaTour del Movimento 5 Stelle per portare avanti un ragionamento condiviso sul programma da proporre ai cittadini calabresi nelle prossime elezioni regionali di novembre 2019.

SCALEA (CS) – La cittadina dell’alto tirreno cosentino ospiterĂ oggi alle 17,00 l’incontro coordinato dal portavoce alla Camera dei Deputati Alessandro Melicchio che vede la partecipazione dei portavoce in Consiglio comunale di Scalea, Renato Bruno, e di Rende, Domenico Miceli. Il titolo dell’incontro è: “Taglio dei costi della politica e buone prassi amministrative” temi cari al Movimento 5 Stelle e punto di partenza per recuperare quella dimensione di partecipazione collettiva, di comunitĂ , di ricerca di un benessere diffuso che la disastrosa amministrazione regionale ha sacrificato, preferendo logiche di interesse e profitto che hanno finito per anteporre l’opportunitĂ politica, quando non il clientelismo, al merito, alla competenza e alla valorizzazione dell’eccellenza.

Si parlerà quindi della proposta di legge regionale di iniziativa popolare “Taglio Privilegi” per la quale il Movimento 5 Stelle ha raccolto le oltre cinquemila firme necessarie tra i cittadini calabresi e che farebbe risparmiare ogni anno 4 milioni di euro. Il deputato Melicchio, insieme ai consiglieri comunali del M5S si soffermeranno poi sui segnali che la “buona” politica deve offrire per poter parlare con credibilità ai cittadini. E allora tra gli argomenti trattati troveranno spazio gli strumenti che avranno i prossimi consiglieri regionali pentastellati per portare avanti le proposte dei cittadini (mozioni, interrogazioni, petizioni) ma più in generale si parlerà di una amministrazione trasparente e partecipativa ossia delle iniziative e delle proposte volte ad avvicinare i cittadini alla discussione pubblica e alla gestione dei beni comuni.

Con questi incontri si vuole dimostrare come sia assolutamente necessario eliminare immediatamente dalla politica regionale calabrese tutto ciò che l’ha resa inestricabile e sconosciuta ai cittadini, a favore di un nuovo modo di amministrare, efficiente, onesto, condiviso e finalmente libero da caste e comitati d’affari: quella amministrazione a 5 stelle che la Calabria merita.