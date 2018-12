Lsu-Lpu, sindaco di Amendolara Ciminelli firma le dimissioni e scende in piazza (AUDIO – FOTO)

Ha sottoscritto le sue dimissioni consegnandole al presidente del Consiglio comunale, Antonello Ciminelli sindaco di Amendolara, che questa mattina torna nuovamente a manifestare

AMENDOLARA (CS) – “Il sottoscritto, avv. Antonello Salvatore Ciminelli, con il presente atto, rassegna le dimissioni dalla carica di sindaco del Comune di Amendolara ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, per solidarietà ai lavoratori già Socialmente Utili (LSU) e di Pubblica Utilita (LPU) che non hanno ricevuto finora nessuna risposta dal Governo Centrale, in merito al rinnovo del loro contratto di lavoro in scadenza il prossimo 31 dicembre 2018”.

Il gesto del sindaco è motivato, scrive “dalla profonda amarezza, nella speranza che possa indurre le Autorità Centrali ad ascoltare le sacrosante rivendicazioni di questi lavoratori, che da oltre 20 anni, hanno consentito ai Comuni di erogare servizi essenziali”.

Nei minuti successivi alla firma delle dimissioni, il sindaco è intervenuto ai microfoni di RlbÂ

Si tratta, ha spiegato Ciminelli, di “un gesto emblematico per sostenere i nostri cittadini e questi lavoratori, al quale non potevamo sottrarci. Oggi ad Amendolara i servizi sono sospesi tranne la nettezza urbana e ringrazio i lavoratori per il loro senso di responsabilità . Vogliamo dedicare loro la totale attenzione e far sì che la battaglia non si fermi fino alla stabilizzazione definitiva”. Ed è in corso la mobilitazione sulla strada statale 106 con i lavoratori, in testa il sindaco, e i rappresentanti delle sigle sindacali.

