17enne latitante bloccata dall’Arma: su di lei pendeva un’ordinanza di carcerazione

La giovane di nazionalità romena è stata notata nella cittadina di Laino Borgo insieme ad altri connazionali. Scappata dalla città di Trieste è stata trovata insieme a due giovani connazionali a cui è stato consegnato il foglio di via obbligatorio

LAINO BORGO (CS) – In tre due donne e un uomo di nazionalità romena camminavano per la cittadina di Laino Borgo in modo sospetto. I militari della stazione locale appartenente al comando provinciale di Castrovillari diretta dal capitano Giovanni Caruso, durante un controllo del territorio teso a prevenire i reati in genere e contro il patrimonio hanno notato l’atteggiamento dei tre e in particolare il volto nuovo della ragazza ed hanno proceduto ad un controllo. La giovane 17enne si accompagnava con un ragazzo di 28 anni e una ragazza di 18 anni, tutti connazionali.

Dal controllo effettuato è risultato che la 17enne era gravata da un provvedimento di custodia cautelare in carcere per il reato di furto aggravato, emesso dal Tribunale dei minori di Trieste. La ragazza era domiciliata in una comunità della Cividale del Friuli da cui era scappata giungendo dagli amici a Laino Borgo, nel cosentino. Arrestata, dopo le formalità di rito è stata trasferita in un istituto a napoli località Misida

Ai due giovani romeni, una donna di 8 anni ed un uomo di 28 anni, i militari dell’Arma hanno consegnato i fogli di via obbligatori dal comune di Laino Borgo