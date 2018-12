Entra nel Tribunale di Castrovillari con un coltello di sedici centimetri

Il quarantenne è stato fermato dalla vigilanza. E’ la terza volta in pochi mesi che una persona viene trovata con un’arma all’interno del Palazzo di Giustizia del Pollino

CASTROVILLARI (CS) – Un uomo di 40 anni è stato fermato ieri dalla vigilanza in servizio presso il Tribunale di Castrovillari. Ad insospettire il personale di turno è stato il segnale lanciato dal metal detector all’entrata. Una volta perquisito il signore è stato trovato in possesso di un coltello serramanico di 16 centimetri. L’episodio si è consumato martedì mattina, ma sembrerebbe sia la terza volta che in pochi mesi dei soggetti con delle armi da taglio al seguito siano stati fermati all’interno del Tribunale. Indagini in corso per risalire alle motivazioni che hanno spinto al quarantenne ad introdursi armato nel Palazzo di Giustizia del Pollino. Non è ancora stato reso noto se l’interessato o suoi parenti abbiano problemi con la giustizia.