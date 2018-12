Pedace, appartamento distrutto da un’incendio: tragedia sfiorata

Sarebbe stato un corto circuito la causa dell’incendio che ha distrutto un appartamento a Pedace. Sul posto cinque mezzi dei vigili del fuoco. Nessun ferito

.

PEDACE (CS) – E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. Un appartamento andato completamente distrutto e la proprietaria soccorsa dai sanitari del 118 per un malore sopraggiunto nel vedere che l’abitazione andava a fuoco. E’ stata la stessa donna a dare l’allarme ai vigili del fuoco che dal comando provinciale di Cosenza hanno inviato 5 mezzi, l’autoscala, l’autobotte e un mezzo piccolo considerato che le strade di Pedace sono strette perchè l’abitazione situata all’interno del centro storico. Nessuno scoppio di bombola fortunatamente. Il fuoco che aveva raggiunto la cucina ha intaccato il tubo che collegava la bombola ai fornelli. Una sfiammata è partita dalla bombola che, grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco non è scoppiata, evitando davvero una tragedia nel centro storico, considerato che le abitazioni sono una a ridosso dell’altra, con grande pericolo per i residenti.

Potrebbe essere che a dare vita all’incendio sia stato un corto circuito creato da un asciugacapelli, ma a confermarlo saranno poi i vigili del fuoco. Nessun ferito dunque, solo tanta paura, amarezza, una casa distrutta e un Natale amaro per la proprietaria. Le operazioni si sono concluse a tarda serata. I vigili del fuoco terminate lo spegnimento dell’incendio hanno proceduto allo smassamento per rinvenire eventuali focolai e al sopralluogo della struttura per rilevare eventuali danni di agibilità dell’ambiente.