Acri, furto di legna in un bosco privato: due arresti

Sorpresi mentre tagliavano delle piante di castagno con una motosega. Nel cassone di un automezzo caricati sette quintali di legna Â

ACRI (CS) – Sono stati sorpresi mentre tagliavano legna abusivamente in una proprietà privata in località “Pertinella” di Acri. Per due uomini di Acri, C.D.C. e A.D.C, è scattato l’arresto effettuato dai militari della Stazione Carabinieri Forestale del luogo. La pattuglia durante un servizio di controllo ambientale ha sorpreso i due mentre tagliavano delle piante di un bosco ceduo di castagno. In particolare al momento dell’arrivo dei militari avevano appena abbattuto una pianta di castagno ed erano intenti a depezzarla con l’ausilio di una motosega. I due uomini avevano con se un automezzo nel cui cassone erano stati già caricati circa 7 quintali di legname il quale, dai rilievi effettuati sul posto, era corrispondente con le ceppaie presenti in bosco e risultate tagliate.

Il controllo ha evidenziato , inoltre, come i due uomini erano sprovvisti delle autorizzazioni necessarie al taglio e non erano in grado di fornire le generalità del proprietario del bosco. Si è quindi proceduto all’arresto in flagranza di reato, e al sequestro della motosega, dell’automezzo utilizzato per il trasporto della legna e dell’area, oltre 2000 metri quadri, interessata al taglio di diverse piante. Legna che è stata in seguito consegnata al leggi ottimo proprietario. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria che ne ha disposto in seguito la liberazione in attesa del processo con rito abbreviato.