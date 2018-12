Hashish e banconote false trovate all’alba in provincia di Cosenza

Stupefacente e denaro contraffatto erano nelle disponibilità di un ventiduenne fermato alle 4:00 del mattino mentre vagava per le strade del Tirreno

SCALEA (CS) – I Carabinieri di Orsomarso nelle notte tra giovedì e venerdì hanno tratto in arresto un giovane incensurato di Scalea. Il ragazzo è stato fermato e perquisito dai militari alle 4:00 del mattino mentre vagava tra le strade scaleote a bordo della propria auto. Il suo atteggiamento immotivatamente nervoso ha insospettito i carabinieri che, approfonditi i controlli sulla vettura, hanno rinvenuto un bilancino di precisione e 40 grammi di hashish divisa in piccole dosi. Il tutto era stato nascosto in un incavo ricavato all’interno dell’abitacolo del mezzo. L’ispezione è stata poi estesa al domicilio del 22enne dove all’interno della camera da letto sono stati trovati cinquemila euro in banconote di piccolo taglio ritenuti provento dell’attività di spaccio. Parte di tale denaro si è rivelato essere palesemente falso. Per questo motivo il giovane è stato ammanettato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ma anche di spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate. Reati di cui dovrà rispondere innanzi all’Autorità Giudiziaria. Nel corso del processo per direttissima svoltosi ieri presso il Tribunale di Paola l’arresto è stato convalidato e disposta la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Scalea e l’obbligo di firma.